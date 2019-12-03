2019-12-03T14:03:54+03:00
Происшествия

Молодой рабочий насмерть сорвался с крыши Дома культуры под Энгельсом

Следователи осматривают место происшествия и проводят опросы
Ольга Симонова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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Следователи в Энгельсском районе организовали доследственную проверку по факту гибели 22-летнего парня, упавшего сегодня, 3 декабря, с высоты.

- По предварительным данным, рабочие чинили чердак двухэтажного Дома культуры «Восток» в поселке Приволжский. В какой-то момент один из них сорвался и упал на землю. Вызванная «скорая помощь» констатировала смерть, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи осматривают место происшествия, опрашивают рабочих, сотрудников ДК и очевидцев. Также затребована документация на проводимые работы и выясняется, официально ли погибший работал у индивидуального предпринимателя, которые и организовал ремонт.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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