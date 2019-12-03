Молодой рабочий насмерть сорвался с крыши Дома культуры под Энгельсом
Следователи в Энгельсском районе организовали доследственную проверку по факту гибели 22-летнего парня, упавшего сегодня, 3 декабря, с высоты.
- По предварительным данным, рабочие чинили чердак двухэтажного Дома культуры «Восток» в поселке Приволжский. В какой-то момент один из них сорвался и упал на землю. Вызванная «скорая помощь» констатировала смерть, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Следователи осматривают место происшествия, опрашивают рабочих, сотрудников ДК и очевидцев. Также затребована документация на проводимые работы и выясняется, официально ли погибший работал у индивидуального предпринимателя, которые и организовал ремонт.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU