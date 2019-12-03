Школу в Самойловке открыл зампред Сергей Наумов

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-03T14:31:14+03:00

Ремонт, который должны были завершить к 1 сентября, закончился к декабрю

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В районном поселке Самойловка Саратовской области после капитального ремонта 2 декабря открылась средняя общеобразовательная школа №1. Строительные и отделочные работы затянулись значительно дольше, чем планировалось.

- Самойловская школа №1 встречает свой полувековой юбилей обновленной. Уже завтра ученики смогут занять свои классы, и школьная жизнь войдет в свой привычный режим, — отметил на открытии зампред правительства области Сергей Наумов, который передал педагогам и ученикам поздравления от председателя ГД Вячеслава Володина и губернатора Валерия Радаева.

Напомним, решение о реконструкции школы было принято Вячеславом Володиным в ходе одной из его встреч с жителями райцентра, на которой был поднят вопрос о ремонте школьного здания. Спикер ГД поддержал обращение самойловцев, а также отметил необходимость строительства бассейна при образовательном учреждении.

На прилегающей территории уже определен для этого земельный участок.

Школа должна была быть отремонтирована к 1 сентября, сроки неоднократно переносились по вине подрядчика. Вячеслав Володин, который побывал на объекте в конце сентября возмутился организацией работ и жестко раскритиковал подрядчика, буквально выгнав его со стройплощадки. Спикер ГД также предложил областным властям подумать о том, стоит ли эту организацию привлекать к работам на соцобъектах в будущем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/734519" frameborder="0"></iframe> На объектах вас больше не будет: Володин остался недоволен работами в Самойловке.

ИСТОЧНИК KP.RU