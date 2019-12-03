В Энгельсе будут судить причинившего ущерб на 400 тыс. рублей хакера

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-03T13:06:42+03:00

Он похищал деньги и товары через интернет

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В Саратовской области будут судить 23-летнего парня. Его обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации, мошенничестве в сфере компьютерной информации, а также краже с банковских счетов граждан.

- Следователи МО МВД России по ЗАТО п. Светлый считают, что хакер взламывал аккаунты пользователей одной из торговых площадок, в личных кабинетах менял адреса доставки на свой, а после получал товар, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

Таким же образом он работал и на сайтах микрофинансовых организаций. В личных кабинетах граждан, которые подавали заявку на онлайн-займ, он изменял абонентский номер и номер банковской карты заемщика на свои и получал деньги. Также правоохранители считают, что он крал деньги с банковских карт, привязанных к электронному кошельку.

За время своей деятельности хакер причинил ущерб в более 400 тыс. рублей.

Когда парня поймали, то возбудили в отношении него уголовное дело и отправили под подписку о невыезде. Решать судьбу злоумышленника будет Энгельсский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU