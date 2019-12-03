За месяц Россельхознадзор не пустил в Саратовскую область 44 тонны опасного груза

СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-03T12:51:15+03:00

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Сотрудники Управления Россельхознадзора и Пограничного Управления ФСБ по региону за месяц, с 1 по 30 ноября, на контрольном посту в Озинках не пропустил в Саратовскую область 44,4 тонны опасной продукции из Казахстана.

- На партии муки общим весом 3,4 тонны был представлен фитосанитарный сертификат с истекшим сроком годности, у баклажанов и винограда общим весом 40 тонн не было маркировки, которая бы указывала страну происхождения, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Также на посту остановили 1 тонну свежего перца. У груза не было фитосанитарного сертификата страны-экспортера.

По всем этим фактам возбудили административные дела, а продукцию вернули в Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU