Десятилетняя шахматистка из Саратова стала чемпионкой Европы
Девочка лучше всех решила шахматные композиции
Настя Чекина
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Десятилетняя Настя Чекина из Саратова стала чемпионкой Европы по решению шахматных композиций.
Девочку поздравил на своей странице в Instagram губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
В командных соревнованиях по быстрым шахматам Настя завоевала бронзу. Тренирует юную спортсменку Аркадий Корчмар.
- Желаю Анастасии успехов, ярких, запоминающихся соревнований и отличных результатов в дальнейшем, — пожелал Валерий Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU