Районы Саратова обзавелись аккаунтами в Instagram
Администраторам страниц можно адресовать пожелания или жалобы
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Районы Саратова — Волжский, Кировский, Заводской, Ленинский, Октябрьский и Фрунзенский — завели аккаунты в соцсети Instagram.
- В них будет размещаться актуальная, полезная и интересная информация, — написал мэр Саратова Михаил Исаев на своей странице в этой же социальной сети. Он же опубликовал и ссылки на аккаунты.
Администраторам страниц можно адресовать свои пожелания и жалобы.
ИСТОЧНИК KP.RU