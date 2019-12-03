Районы Саратова обзавелись аккаунтами в Instagram

СЕГОДНЯ 12:04 2019-12-03T12:04:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Районы Саратова — Волжский, Кировский, Заводской, Ленинский, Октябрьский и Фрунзенский — завели аккаунты в соцсети Instagram.

- В них будет размещаться актуальная, полезная и интересная информация, — написал мэр Саратова Михаил Исаев на своей странице в этой же социальной сети. Он же опубликовал и ссылки на аккаунты.

Администраторам страниц можно адресовать свои пожелания и жалобы.

ИСТОЧНИК KP.RU