2019-12-03T12:04:40+03:00
Общество

Районы Саратова обзавелись аккаунтами в Instagram

Администраторам страниц можно адресовать пожелания или жалобы
Ольга Симонова
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Районы Саратова — Волжский, Кировский, Заводской, Ленинский, Октябрьский и Фрунзенский — завели аккаунты в соцсети Instagram.

- В них будет размещаться актуальная, полезная и интересная информация, — написал мэр Саратова Михаил Исаев на своей странице в этой же социальной сети. Он же опубликовал и ссылки на аккаунты.

Администраторам страниц можно адресовать свои пожелания и жалобы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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