«Управление отходами» увеличило отбор пластика на МПК в Саратовской области

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-03T11:50:17+03:00

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На мусороперерабатывающих комплексах Энгельсского и Балаковского районов Саратовской области на 8% вырос отбор пластика всех видов. После отбора его сортируют по видам, прессуют в кубы и отправляют на глубокую переработку конечным производителям.

Технические возможности мусороперерабатывающих комплексов региона позволяют из общего объема поступающих отходов извлекать 12 видов полимеров. Автоматизированная система делит пластиковые отходы на объемные и плоские, вручную пластик разбирают по цветам и плотности. Такая тщательная сортировка необходима из-за того, что у каждого вида свой технологический процесс переработки.

Главная причина, почему пластик необходимо отделять от отходов, которые впоследствии захораниваются, это длительное время распада синтетических полимеров. Разложение пластика происходит в течение 100–800 лет. В зависимости от вида. Из-за сложного неоднородного состава полимерных отходов некоторые виды пластмасс распадаются на микропластик, который может попасть в грунтовые воды.

- На наших объектах отбираются четыре вида ПЭТ-бутылок, два вида полипропилена, несколько видов пленки высокого и низкого давления. Мы стараемся вернуть максимальное количество пластика во вторичный оборот. Само же полимерное вторсырье используют для изготовления строительных материалов, спортивной одежды, садовой мебели и прочего, — комментирует главный инженер саратовского филиала АО «Управление отходами» Станислав Ковальский.

Новая коммунальная инфраструктура, построенная АО «Управление отходами» в рамках концессионного соглашения обеспечивает сокращение экологического ущерба Саратовской области от коммунальных отходов. Благодаря современному техническому оснащению концессионных объектов достигается практически 100-процентное извлечение пластика разных видов из общего объема поступающего ТКО. Сортировка существенно снижает нагрузку на карты межмуниципальных полигонов захоронения отходов и продлевает работу всей коммунальной инфраструктуры региона.

ИСТОЧНИК KP.RU