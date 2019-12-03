В Саратовской области начинается эпидемия ОРВИ

СЕГОДНЯ 11:28 2019-12-03T11:28:22+03:00

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В Саратовской области за неделю, с 28 ноября по 1 декабря зафиксировано 12 669 случаев ОРВИ.

- Это выше порогового уровня на 15%, за счет заболеваемости населения в возрастных группах: 3–6 лет — на 2,22%, 7–14 лет — на 21,12%, — сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре региона.

Заболеваемость населения обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, также зафиксированы единичные находки вируса гриппа типа А.

Стоит отметить, что жители Саратовской области прививаются от гриппа. По состоянию на 29 ноября, провакцинировались 260 тыс. детей и более 800 тыс. взрослых, что составляет 43,9% от населения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU