В Саратове госпитализирована ученица из школы «Аврора»

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-03T11:24:38+03:00

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В Кировском районе Саратова в школе «Аврора» ученица получила травму.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, ЧП случилось на уроке физкультуры.

Девятилетняя девочка была госпитализирована.

По данному факту прокуратура Кировского района начала проверку. Если будет установлена вина работников школы и отдела образования администрации района, их привлекут к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU