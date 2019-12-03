В Саратове госпитализирована ученица из школы «Аврора»
Девятилетняя девочка получила травмы на уроке физкультуры
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В Кировском районе Саратова в школе «Аврора» ученица получила травму.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, ЧП случилось на уроке физкультуры.
Девятилетняя девочка была госпитализирована.
По данному факту прокуратура Кировского района начала проверку. Если будет установлена вина работников школы и отдела образования администрации района, их привлекут к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU