2019-12-03T12:26:27+03:00
Происшествия

Поисками Артура Шмыглёва в Саратовской области продолжают заниматься 50 человек

Прочесаны десятки километров от села Песчанка [видео]
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратовской области продолжаются активные поиски 12-летнего Артура Шмыглёва.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в состав группы вошли наиболее опытные следователи и криминалисты под руководством следователя по особо важным делам.

Кроме того, помощь в расследовании и поисках оказывают криминалисты СКР России.

Розыском ребенка занимаются сотрудники ГУ МВД, областной службы спасения. До вчерашнего дня в работе принимал участие поисковый отряд «Лиза Алерт». На 11-й день они свернули штаб, оставив на месте трех волонтеров.

Всего сейчас поисками занимаются около 50 человек.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

С 21 ноября, когда пропал мальчик, в радиусе нескольких десятков километров от села Песчанка Самойловского района была прочесана местность.

- Поисковики двигались сплошной стеной, чтобы не пропустить важную информацию, — рассказали в СУ СКР региона.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Также были осмотрены дома и дворы села Песчанка и ближайших населенных пунктов, в том числе нежилые и заброшенные строения. Для этого применялась специализированная криминалистическая техника.

Водолазы продолжают обследовать водоемы.

Поиски Артура Шмыглёва в Саратовской области.Оперативное видео СУ СКР по по Саратовской области

Кроме того, идет работа с гражданами, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Проанализировано ближайшее окружение и родственники Артура Шмыглёва.

- Всех, кому что-либо известно о местонахождении или обстоятельствах исчезновения мальчика, просим обращаться на круглосуточную телефонную линию регионального Следственного комитета по телефону 8 (8452) 74-14-70, 74-14-80, — отметили в СУ СКР региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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