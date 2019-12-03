2019-12-03T11:45:25+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина пропал без вести после отказа женщины с ним жить

Вадима Сергеева ищут почти три года
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратове пропал без вести 30-летний Вадим Сергеев.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, Мужчина проживал со своей бабушкой в доме №19 по улице Ломоносова. Он не имел постоянного места работы.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, 30 марта 2017 года мужчина собрал вещи и ушел из дома, якобы собираясь переехать к новой знакомой. Однако женщина отказалась разделить с ним жилплощадь. После этого мужчина домой не вернулся.

31 марта он вместе со знакомым приехал на производственную базу на Сокурском тракте, где намеревался подработать грузчиком. После этого мужчину никто не видел, его телефон отключен.

Следователи дополнительно провели осмотр базы, также был организован выезд в поселки Новая Липовка и Дубки, где якобы видели пропавшего. Однако розыск не дал результатов.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

На вид Вадиму Сергееву 28 лет, его рост составляет 175–178 см, у мужчины среднее телосложение, славянская внешность. У него темно-русые волосы, голубые глаза, прямоугольной формы лицо, выступающие уши, полная нижняя губа. Особые приметы — шрам на левом виске длиной около 2 см.

На момент пропажи был одет в серую куртку с капюшоном, черную шапку с вертикальной серой полосой, джемпер с горизонтальными светлыми полосками, синие джинсы, замшевые черные кроссовки с красной окантовкой.

- Всех, кому что-либо известно о местонахождении или обстоятельствах исчезновения Вадима Сергеева, просим сообщить по телефону: +7-987-837-20-87, 8 (8452) 74-15-48 или по телефону 02, — обратились в СУ СКР региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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