На поминках в Балакове хозяйка квартиры ранила постояльца в сердце
В Балакове Саратовской области перед судом предстанет 51-летняя ранее судимая женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в убийстве.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Следствие считает, что женщина в мае 2019 года пустила в квартиру 69-летнего постояльца. Мужчина оплачивал квартплату и давал деньги на продукты. 19 августа к женщине пришли двое приятелей, чтобы помянуть умершего месяц назад соседа.
69-летний мужчина возмутился, что пьют и закусывают они на его деньги. Несмотря на то, что во время застолья конфликт утих, он разгорелся с новой силой, когда гости ушли.
В ответ на обвинения, женщина заявила, что мужчина живет в квартире с ее согласия. Это еще больше распалило ссорящихся. В какой-то момент она схватила нож и ударила оппонента в грудь и живот.
Позже она попыталась оказать раненому первую помощь, но неудачно. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего. Как оказалось, женщина ранила его в сердце.
Фото СУ СКР по Саратовской области
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU