2019-12-03T10:02:13+03:00
Происшествия

На поминках в Балакове хозяйка квартиры ранила постояльца в сердце

Они поссорились из-за денег
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Балакове Саратовской области перед судом предстанет 51-летняя ранее судимая женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в убийстве.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Следствие считает, что женщина в мае 2019 года пустила в квартиру 69-летнего постояльца. Мужчина оплачивал квартплату и давал деньги на продукты. 19 августа к женщине пришли двое приятелей, чтобы помянуть умершего месяц назад соседа.

69-летний мужчина возмутился, что пьют и закусывают они на его деньги. Несмотря на то, что во время застолья конфликт утих, он разгорелся с новой силой, когда гости ушли.

В ответ на обвинения, женщина заявила, что мужчина живет в квартире с ее согласия. Это еще больше распалило ссорящихся. В какой-то момент она схватила нож и ударила оппонента в грудь и живот.

Позже она попыталась оказать раненому первую помощь, но неудачно. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего. Как оказалось, женщина ранила его в сердце.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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