Саратовский единоборец взял бронзу всероссийских соревнований
Состязания прошли в областном центре
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С 28 ноября по 2 декабря в Саратове в ФОКе «Звездный» прошли всероссийские соревнования по смешанному боевому единоборству на Кубок губернатора Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в Минспорта региона, соревнования впервые проводились в статусе всероссийских, в них приняли участие более 100 спортсменов из 23 регионов России, в том числе из Москвы, Пензы, Самары, Ульяновска, Республик Дагестан, Татарстан, Мордовии.
В состязаниях принял участие саратовский спортсмен Джамалутдин Гусейнов, который получил бронзу.
Его тренирует Даци Дациев.
ИСТОЧНИК KP.RU