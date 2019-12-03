Саратовский единоборец взял бронзу всероссийских соревнований

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-03T10:08:20+03:00

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С 28 ноября по 2 декабря в Саратове в ФОКе «Звездный» прошли всероссийские соревнования по смешанному боевому единоборству на Кубок губернатора Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в Минспорта региона, соревнования впервые проводились в статусе всероссийских, в них приняли участие более 100 спортсменов из 23 регионов России, в том числе из Москвы, Пензы, Самары, Ульяновска, Республик Дагестан, Татарстан, Мордовии.

В состязаниях принял участие саратовский спортсмен Джамалутдин Гусейнов, который получил бронзу.

Его тренирует Даци Дациев.

ИСТОЧНИК KP.RU