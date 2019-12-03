Татьяна Загородняя попросила не осуждать Елену Киселёву

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-03T10:16:48+03:00

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Уполномоченный по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя выступила в защиту Елены Киселёвой, матери убитой девятилетней Лизы.

Негодование у детского омбудсмена вызвало то осуждение, которое обрушилось на Елену Киселёву после того, как та занялась публичной деятельностью.

- В интернете стали возмущаться по поводу того, что мама стала активной, занимается поисками пропавшего Артура, выступает, ищет опасные места, организовывает людей. А должна сидеть дома и плакать. Плакать. А кто видел эту маму ночами дома? А кто смог это пережить... Бог нам дал заповеди, одна из них НЕ СУДИ. Но мы позволяем себе судить. И делаем это с особым пристрастием, ожесточением, — написала Татьяна Загородняя на своей странице в соцсети.

По ее словам, это именно она попросила Елену Киселёву начать помогать в поисках Артура Шмыглёва.

- А как ее было вытащить из страшного депрессняка. Я была рядом с мамой практически с самого первого дня, когда Лиза пропала. И видела ее горе. Да, горе. Да. Страшное. И я видела, что с ней происходило. Если человек замыкается в своем горе, его не спасти, а маме еще младшего малыша поднимать. Они его окрестили в эти дни. Спасибо отцу Нектарию. И Слава Богу, что мама Лизы не замкнулась, а стала заниматься общественной работой, — написала Татьяна Загородняя.

Она заявила, что всегда будет помогать женщинам, потерявшим детей.

- Судят судьи. А мы люди. Мы просто должны быть милосердными. А остальное не нашего ума дела. Плохо человеку — помогай, не можешь, помолись за него. Я все сказала, — сказала Загородняя.

Она сопроводила пост в соцсети хештегами #накипело #Лиза_память #больно #ДЕТИ64.

ИСТОЧНИК KP.RU