В Саратове мошенник выманил у пенсионера деньги на пластиковое окно

СЕГОДНЯ 09:29 2019-12-03T09:53:46+03:00

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Полиция Заводского района Саратова раскрыла мошенничество, которое произошло 14 июня в 12:00.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в отдел пришел 62-летний мужчина и сообщил, что 23 апреля в 12:00 он беседовал дома с неизвестным, который предложил составить договор на установку пластиковых окон и выманил 15,1 тыс. рублей.

Вчера, 2 декабря, предполагаемого преступника задержали, им оказался 36-летний рецидивист, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU