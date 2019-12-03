2019-12-03T09:44:24+03:00
Общество

Минстрой Саратовской области заявил об увеличении темпов жилищного строительства в следующем году

С каждым годом темпы строительства, по планам чиновников, будут расти
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Министр Павел МигачевМинистр Павел МигачевФото: Александр Уриевский
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В Саратовской области за шесть лет планируется построить почти 9 млн кв. м жилья. Такие данные по нацпроекту «Жилье и городская среда» с 2019 по 2024 год огласили в региональном минстрое. В следующем, 2020 году Минстрой рассчитывает увеличить ввод жилья с 1,2 млн в 2019 году до 1,3 млн кв. м. Всего до 2024 года будет сдано 8,9 млн кв. м жилья.

- В ноябре — декабре должны достроить 36 многоквартирных жилых домов, — рассказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв.

Кроме того, на сегодняшний день, по данным аналитического центра ДОМ.РФ, Саратовская агломерация вошла в список ведущих 20 городских агломераций, на территории которых находятся более 75% (85,8 млн кв. м) строящегося жилья в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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