В Энгельсе задержали двух подростков с наркотиками

СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-03T09:42:00+03:00

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В Энгельсе Саратовской области задержаны двое подростков с наркотиками.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 17-летних парней остановили сотрудники полиции 29 ноября. Во время личного досмотра у них нашли запрещенное вещество.

Начата проверка. Кроме того, будет оценены условия жизни и воспитания подростков и надлежащего исполнения их родителями своих обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU