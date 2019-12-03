В Энгельсе задержали двух подростков с наркотиками
Прокуратура проверит их родителей
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В Энгельсе Саратовской области задержаны двое подростков с наркотиками.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 17-летних парней остановили сотрудники полиции 29 ноября. Во время личного досмотра у них нашли запрещенное вещество.
Начата проверка. Кроме того, будет оценены условия жизни и воспитания подростков и надлежащего исполнения их родителями своих обязанностей.
ИСТОЧНИК KP.RU