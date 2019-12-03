Снег в Саратове: мэрия призывает горожан не ходить у стен зданий

СЕГОДНЯ 09:07 2019-12-03T09:40:44+03:00

Лучше не ставить автомобили под карнизами с ледяными отложениями

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Мэрия Саратова призвала горожан соблюдать несколько простых правил, чтобы не стать жертвой схода наледи с крыш. Такая угроза возникает в связи с выпадением снега и последующей оттепелью.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации, граждан призывают не оставлять машины у зданий и сооружений, на карнизах которых образовались ледяные отложения или нависает снег. Лучше избегать прогулок по огражденному тротуару, а также не подходить близко к стенам зданий.

Чиновники напоминают, что опасность возникает и из-за балконных козырьков, кондиционеров, которые установили сами жители, чистить их должны собственники жилых помещений. Эта практика подтверждена со времен рассмотрения дела Фрунзенским районным судом. Тогда местный житель установил козырек над балконом, при сходе снега с которого погиб человек.

Специалисты отдела муниципального жилищного контроля комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Саратова проводят проверки дворов, осматривают кровли и посыпку тротуара песко-соляной смесью.

ИСТОЧНИК KP.RU