В Балашове рецидивисты украли из гаража 12 батарей
На граждан завели уголовное дело
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Полиция Балашовского района раскрыла кражу, которая произошла 11 мая.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 7 по 11 мая неизвестные залезли в его гараж, расположенный на Спортивной улице, унесли 12 батарей отопления и разукомплектовали электрический счетчик.
Вчера, 2 декабря, в отдел доставили 35 и 36-летнего рецидивистов, предполагаемых преступников.
Выяснилось, что они сдали чужое имущество в приемку металла.
На них завели уголовные дела, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU