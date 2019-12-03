В Балашове рецидивисты украли из гаража 12 батарей

СЕГОДНЯ 08:56 2019-12-03T09:39:01+03:00

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Полиция Балашовского района раскрыла кражу, которая произошла 11 мая.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 7 по 11 мая неизвестные залезли в его гараж, расположенный на Спортивной улице, унесли 12 батарей отопления и разукомплектовали электрический счетчик.

Вчера, 2 декабря, в отдел доставили 35 и 36-летнего рецидивистов, предполагаемых преступников.

Выяснилось, что они сдали чужое имущество в приемку металла.

На них завели уголовные дела, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU