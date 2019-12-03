2019-12-03T09:37:16+03:00
Общество

Николай Панков об итогах недели приемов граждан: За каждым обращением стоит человек

Екатерина Семенова
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Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Николай Панков подвел итоги недели приемов граждан, которая проходила на территории Саратовской области с 25 ноября по 1 декабря. Запись об этом он опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- За неделю приемов граждан в общественные приемные «Единой России» и на дополнительные тематические площадки обратилось 5 727 человек. Люди приходят к нам со своими проблемами. Это хороший показатель того, что они доверяют партии. Сам встречался с жителями области, отвечал на их вопросы.

Депутаты, партийцы, сторонники провели 1 975 приемов на 957 площадках. Для удобства людей площадки для приема были открыты в отдаленных районах области.

Традиционно большое количество вопросов поступило по темам ЖКХ (23,2%) и социального обеспечения (18,8%), здравоохранения (12,2%). Практически половину вопросов удалось решить непосредственно в ходе приемов (45%).

Хочу напомнить, что за каждым обращением стоит человек! Поэтому все вопросы должны быть решены в максимально короткие сроки.

«Единая Россия» никогда не ограничивается неделей приемов. Партия каждый день открыта для всех, кому нужна помощь. Ни одно обращение не должно остаться без внимания. Это наша общая задача, наша ответственность перед теми, кто обратился за поддержкой, — написал Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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