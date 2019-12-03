В Пугачеве двое мужчин до смерти забили 69-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 08:47 2019-12-03T09:35:41+03:00

Они поссорились во время совместной пьянки

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В Пугачеве Саратовской области вынесен приговор двум местным жителям.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 33 и 36-летнего мужчин признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Вечером 28 июня мужчины вместе с 69-летней женщиной распивали спиртное у одного из них дома. Они поссорились, и мужчины принялись избивать гражданку. От полученных травм она скончалась на месте.

После того, как злоумышленники поняли, что натворили, один из них попросил соседку вызвать полицию, а его 36-летний приятель сбежал. Однако его удалось быстро найти.

Как показала экспертиза, смерть женщины наступила от тупой сочетанной травмы головы и груди.

Суд приговорил 33-летнего мужчину к 9,5 года, а 36-летнего — к десяти годам в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU