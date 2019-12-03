В Саратове любителя тонировки арестовали на трое суток

СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-03T09:34:04+03:00

Гражданин уже привлекался за чересчур темные окна

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В Саратове, на Большой Горной, 1, в 9:37 27 ноября дорожные инспекторы остановили 18-летнего водителя на ВАЗ-211440, переднее боковое и лобовое стекла которого были чересчур затемнены.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, 8 ноября гражданина уже привлекали к ответственности за тонировку.

Юношу обязали провести трое суток под административным арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU