Найденный в общежитии саратовского коллджа студент мог погибнуть еще в выходные
Стали известны подробности трагедии в общежитии саратовского архитектурно-строительного колледжа.
Как рассказали корреспонденту «КП-Саратов» студенты, которые проживают в общежитии на 1-м Весеннем проезде, 14, тело было найдено в понедельник, но юноша, предположительно, погиб в выходной.
Примечательно, что непосредственно перед трагедией, в пятницу, со студентами проводили беседу о ценности человеческой жизни и недопустимости необдуманных поступков.
Парень учился на втором курсе, явных конфликтов с одногруппниками не имел. В общежитие заселился около месяца назад.
ИСТОЧНИК KP.RU