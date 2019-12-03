Найденный в общежитии саратовского коллджа студент мог погибнуть еще в выходные

СЕГОДНЯ 08:20 2019-12-03T08:23:46+03:00

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Стали известны подробности трагедии в общежитии саратовского архитектурно-строительного колледжа.

Как рассказали корреспонденту «КП-Саратов» студенты, которые проживают в общежитии на 1-м Весеннем проезде, 14, тело было найдено в понедельник, но юноша, предположительно, погиб в выходной.

Примечательно, что непосредственно перед трагедией, в пятницу, со студентами проводили беседу о ценности человеческой жизни и недопустимости необдуманных поступков.

Парень учился на втором курсе, явных конфликтов с одногруппниками не имел. В общежитие заселился около месяца назад.

ИСТОЧНИК KP.RU