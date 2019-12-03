2019-12-03T07:54:07+03:00
Общество

Иван Бабошкин отмечает день рождения

Главе Саратовского района исполнилось 52 года
Екатерина Семенова
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Глава Саратовского района Иван Бабошкин сегодня, 3 декабря, отмечает день рождения.

Он родился в 1967 году в поселке Дергачи. Окончил Саратовский политехнический институт, занимался коммерческой деятельностью.

В 2001 году Иван Бабошкин окончил Поволжскую академию государственной службы им. П.А. Столыпина, получил второе высшее образование по специальности «менеджер-экономист».

Являлся депутатом Дергачевского районного Совета, был избран главой объединенного муниципального образования Дергачевского района, исполнял обязанности главы администрации.

В 2012-2013 годах занимал пост министра сельского хозяйства Саратовской области, впоследствии стал главой Саратовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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