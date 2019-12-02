2019-12-02T16:10:11+03:00
Общество

Родители девятиклассников Саратовской области обсудили порядок проведения ГИА

Граждан проинформировали о порядке проведения экзаменов
Дарья Вострикова
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В Саратовском областном институте развития образования прошло областное родительское собрание по обсуждению порядка проведения ГИА в девятом классе в 2020 году.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, в режиме видеоконференции к беседе присоединились около 5 тыс. человек.

Начальник управления общего и дополнительного образования Ирина Чанаева рассказала, что для допуска нужно иметь годовые оценки по предметам не ниже «удовлетворительно», получить зачет на итоговом собеседовании по русскому языку. Оно будет идти 15 минут, оценивается как «зачет» или «незачет». Основной этап пройдет 12 февраля, а повторные даты — 11 марта и 18 мая.

Подача заявлений для участия в ОГЭ завершается 1 марта. По проекту расписания, как и в прошлые годы, сдача ОГЭ пройдет в несколько периодов: досрочный (21 апреля — 6 мая), основной (22 мая — 9 июня) и дополнительный (7–14 сентября).

Помимо двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике, ученики будут сдавать две дисциплины из числа предметов по выбору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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