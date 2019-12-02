Саратовская спортсменка установила три рекорда России

СЕГОДНЯ 15:11 2019-12-02T15:16:03+03:00

За звание лучших боролись свыше 200 человек

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С 28 по 30 ноября в Пензе на базе Дворца водных видов спорта «Сура» проходил Кубок России по плаванию (спорт глухих).

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, по итогам соревнований саратовские спортсмены взяли шесть золотых, две серебряных и одну бронзовую медаль.

Так, саратовская спортсменка Кристина Шаяхметрова на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом завоевала три золотые медали и установила три рекорда России. За первые два пройденных расстояния она получила второе место.

Ее коллега Филипп Торишний получил три золотые медали за пройденные 400 и 800 метров, а также эстафету 4:100 вольным стилем.

Илья Тришкин на дистанции 200 метров баттерфляем занял третье место.

Всего в соревнованиях приняли участие более 200 участников из 34 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU