Из-за аварии в доме у Сенного рынка многие саратовцы остались без воды
Ресурс отключили до ночи
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В Саратове сегодня, 2 декабря, отключили воду на нескольких улицах города.
- Ориентировочно до полуночи не будет водоснабжения у жителей улиц Зарубина от Степана Разина до Астраханской, Железнодорожная от Зарубина до Соколовой, Посадского от Университетская до Астраханской и у абонентов нечетной стороны улицы Астраханская от Большой Горной до Зарубина, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Воду пришлось отключить из-за аварии на Астраханской, 107.
ИСТОЧНИК KP.RU