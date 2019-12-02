Из-за аварии в доме у Сенного рынка многие саратовцы остались без воды

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-02T14:36:07+03:00

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В Саратове сегодня, 2 декабря, отключили воду на нескольких улицах города.

- Ориентировочно до полуночи не будет водоснабжения у жителей улиц Зарубина от Степана Разина до Астраханской, Железнодорожная от Зарубина до Соколовой, Посадского от Университетская до Астраханской и у абонентов нечетной стороны улицы Астраханская от Большой Горной до Зарубина, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Воду пришлось отключить из-за аварии на Астраханской, 107.

ИСТОЧНИК KP.RU