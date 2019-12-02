Под Саратовом случилось массовое ДТП с автокраном

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-02T14:41:41+03:00

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Сегодня, 2 декабря, в Саратовском районе неподалеку от поворота на Базарный Карабулак столкнулись Chevrolet Cruze, грузовик IVECO и автокран «КамАЗ».

Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», в результате аварии пострадал водитель иномарки, бригада «скорой помощи» госпитализировала его в тяжелом состоянии.

Мужчину, который управлял грузовиком, увезли в больницу на реанимационно-спасательном автомобиле сотрудники облспаса.

Водитель автокрана решил ограничиться помощью на месте, отказавшись от госпитализации.

На месте работают сотрудники ЦМК, бригада областной службы спасения, пожарные, инспекторы ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU