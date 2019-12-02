2019-12-02T14:41:41+03:00
Происшествия

Под Саратовом случилось массовое ДТП с автокраном

Пострадали два человека
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 декабря, в Саратовском районе неподалеку от поворота на Базарный Карабулак столкнулись Chevrolet Cruze, грузовик IVECO и автокран «КамАЗ».

Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», в результате аварии пострадал водитель иномарки, бригада «скорой помощи» госпитализировала его в тяжелом состоянии.

Мужчину, который управлял грузовиком, увезли в больницу на реанимационно-спасательном автомобиле сотрудники облспаса.

Водитель автокрана решил ограничиться помощью на месте, отказавшись от госпитализации.

На месте работают сотрудники ЦМК, бригада областной службы спасения, пожарные, инспекторы ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура объявила предостережение чиновнику мэрии за плитку на проспекте Кирова
В Энгельсе школьники выступили с концертом в честь Года театра
В Саратове пенсионерка попала под колеса иномарки на переходе
В Саратове отметят Международный День инвалида
В Заводском районе Renault Sandero сбил 11-летнюю девочку
Саратовцы могут круглосуточно жаловаться на обледеневшие тротуары
Родители девятиклассников Саратовской области обсудили порядок проведения ГИА
В Саратове в День Неизвестного солдата возложат цветы к братской могиле на Воскресенском кладбище
Саратовские пловцы стали победителями всероссийских соревнований
Саратовский Россельхознадзор в 2019 году проверил 812,7 тыс. тонн зерна
Министр промышленности Саратовской области посетил предприятие по производству лекарств для животных
Балаковские бизнесмены прошли обучение в «Школе предпринимательства»
Житель Петровска отдаст 1 тыс. рублей за оскорбление соседки
Панков об уличном освещении в Балаково: Стыдно!
Мэр Саратова дал два месяца бизнесменам на смену вывесок
Саратовская спортсменка установила три рекорда России
Завтра в Саратове снова ожидается гололедица
Саратовец получил срок за покупку наркотика по SMS
В Саратове прошли всероссийские соревнования по морскому многоборью