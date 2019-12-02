Пожилая жительница Саратова расклеивала на подъезде матерные объявления
В Саратове пенсионерка попалась на расклейке матерных объявлений.
ЧП случилось 6 ноября в семь вечера. Жильцы дома на Астраханской, 57/73 обнаружили на подъездах объявления, порочащие честь и достоинство жителей. Причем автор использовал нецензурные выражения.
Так как дом участвует в программе «Безопасный дом», то по записям камер видеонаблюдения удалось выяснить, кто расклеивал объявления. Оказалось, что это не хулиганы, а пожилая женщина, которая живет в соседнем доме.
В 18:58 гражданка подошла к дому и, убедившись, что рядом никого нет, расклеила на каждом подъезде нецензурные объявления.
Пенсионерка клеит матерные листовки.
Впоследствии жильцы узнали нарушительницу.
Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».
ИСТОЧНИК KP.RU