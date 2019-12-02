Пожилая жительница Саратова расклеивала на подъезде матерные объявления

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-02T14:38:29+03:00

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В Саратове пенсионерка попалась на расклейке матерных объявлений.

ЧП случилось 6 ноября в семь вечера. Жильцы дома на Астраханской, 57/73 обнаружили на подъездах объявления, порочащие честь и достоинство жителей. Причем автор использовал нецензурные выражения.

Так как дом участвует в программе «Безопасный дом», то по записям камер видеонаблюдения удалось выяснить, кто расклеивал объявления. Оказалось, что это не хулиганы, а пожилая женщина, которая живет в соседнем доме.

В 18:58 гражданка подошла к дому и, убедившись, что рядом никого нет, расклеила на каждом подъезде нецензурные объявления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/747282" frameborder="0"></iframe> Пенсионерка клеит матерные листовки.

Впоследствии жильцы узнали нарушительницу.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU