В аэропорту «Гагарин» начали принимать электронные посадочные талоны
Для этого пассажиру нужно зарегистрироваться онлайн
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В международном аэропорту «Гагарин», расположенном в Сабуровке, действуют электронные посадочные талоны.
Для использования этого сервиса нужно пройти онлайн-регистрацию на рейс, на мобильное устройство вышлют талон, который позволяет пройти в чистую зону аэропорта и в салон воздушного судна.
Эта услуга действительна для пассажиров, которые вылетают рейсами «Аэрофлота», «Победы», «ИрАэро», Utair, Nordwind, S7 Airlines, Pegas Fly, Royal Flight.
ИСТОЧНИК KP.RU