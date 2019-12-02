2019-12-02T14:20:20+03:00
Общество

Из саратовской мэрии снова уволился пресс-секретарь

Елена Воронова проработала десять дней
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новый пресс-секретарь мэрии Саратова Елена Воронова уволилась в минувшую пятницу, 30 ноября. Она успела проработать в должности всего десять дней — ее назначение состоялось 20 ноября. Ранее Воронова трудилась в «Саратовских авиалиниях».

В администрации объяснили скоропостижное увольнение Вороновой «личными, семейными обстоятельствами».

Предыдущий руководитель отдела по связям со СМИ мэрии Ксения Синельник проработала в этой должности менее трех месяцев, уволившись в конце сентября. В период отсутствия руководителя его обязанности исполняла Екатерина Лежнякова. С приходом Вороновой она вернулась на прежнюю должность специалиста, а ныне Лежнякова снова приступила к исполнению обязанностей начальника отдела по связям со СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура объявила предостережение чиновнику мэрии за плитку на проспекте Кирова
В Энгельсе школьники выступили с концертом в честь Года театра
В Саратове пенсионерка попала под колеса иномарки на переходе
В Саратове отметят Международный день инвалида
В Заводском районе Renault Sandero сбил 11-летнюю девочку
Саратовцы могут круглосуточно жаловаться на обледеневшие тротуары
Родители девятиклассников Саратовской области обсудили порядок проведения ГИА
В Саратове в День Неизвестного солдата возложат цветы к братской могиле на Воскресенском кладбище
Саратовские пловцы стали победителями всероссийских соревнований
Саратовский Россельхознадзор в 2019 году проверил 812,7 тыс. тонн зерна
Министр промышленности Саратовской области посетил предприятие по производству лекарств для животных
Балаковские бизнесмены прошли обучение в «Школе предпринимательства»
Житель Петровска отдаст 1 тыс. рублей за оскорбление соседки
Панков об уличном освещении в Балаково: Стыдно!
Мэр Саратова дал два месяца бизнесменам на смену вывесок
Саратовская спортсменка установила три рекорда России
Завтра в Саратове снова ожидается гололедица
Саратовец получил срок за покупку наркотика по SMS
В Саратове прошли всероссийские соревнования по морскому многоборью