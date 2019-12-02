Из саратовской мэрии снова уволился пресс-секретарь

СЕГОДНЯ 14:04 2019-12-02T14:20:20+03:00

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Новый пресс-секретарь мэрии Саратова Елена Воронова уволилась в минувшую пятницу, 30 ноября. Она успела проработать в должности всего десять дней — ее назначение состоялось 20 ноября. Ранее Воронова трудилась в «Саратовских авиалиниях».

В администрации объяснили скоропостижное увольнение Вороновой «личными, семейными обстоятельствами».

Предыдущий руководитель отдела по связям со СМИ мэрии Ксения Синельник проработала в этой должности менее трех месяцев, уволившись в конце сентября. В период отсутствия руководителя его обязанности исполняла Екатерина Лежнякова. С приходом Вороновой она вернулась на прежнюю должность специалиста, а ныне Лежнякова снова приступила к исполнению обязанностей начальника отдела по связям со СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU