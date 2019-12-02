В столкновении на трассе под Саратовом пострадали четыре человека
Один пассажир оказался зажат в салоне
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В Саратовской области на трассе столкнулись Hyundai Sonata и Nissan Pathfinder.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла возле села Орловское Марксовского района.
Пострадали четыре человека, при этом пассажир автомобиля Hyundai оказался заблокирован в салоне. Ему помогли выбраться спасатели с помощью гидравлического инструмента.
Все пострадавшие были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU