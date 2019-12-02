Более 10 млн рублей задолжали жители Дергачевского и Питерского районов за услугу по обращению с ТКО

СЕГОДНЯ 13:39 2019-12-02T13:39:32+03:00

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Самыми недисциплинированными плательщиками за услугу по обращению с ТКО стали жители Дергачевского и Питерского районов Саратовской области. Общая сумма долга только физических лиц этих районов превышает 10,3 млн рублей, а процент оплаты не поднимается выше 25% от начисленного.

- Региональный оператор начинает работу с должниками с рассылки уведомлений и квитанции, которую необходимо оплатить. Уведомления рассылаются по почте и через смс. При отсутствии реакции со стороны должника начинается подготовка искового заявления для взыскания через суд. Напоминаю, с нового года мы будем начислять пени и в некоторых случаях размер пени сопоставим с суммой основного долга. А если процесс доведен до суда, то взысканы будут и пошлины, и сборы, что еще больше увеличит сумму к оплате, — рассказал директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Регоператор предоставляет все возможные способы оплаты услуги по обращению с ТКО. Для удобства жителей в платежных документах находится вся необходимая справочная информация о способах оплаты. Без комиссии внести плату можно on-line в личном кабинете на сайте https://саррц.рф и на сайте https://платежцентр.рф. По реквизитам, указанным в платежном документе, все пользователи могут оплатить услугу с комиссией от 1% в отделениях Сбербанка, иных коммерческих банков и в отделениях Почты России.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в call-центр «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-07-17 или в контакт-центр Регоператора по единому бесплатному телефону 8-800-222-64-90.

ИСТОЧНИК KP.RU