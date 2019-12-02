Liveinternet: «КП-Саратов» является вторым по посещаемости сайтом в Саратовской области

СЕГОДНЯ 13:19 2019-12-02T13:28:39+03:00

Саратовская «Комсомолка» опережает не только сайты СМИ, но и порталы всех остальных организаций, чью статистику ведет сервис Liveinternet

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Согласно данным Liveinternet за прошедший месяц, сайт Saratov.kp.ru занял в Саратовской области второе место по количеству уникальных посетителей. В ноябре сайт саратовской «Комсомолки» посетило более 175 тыс. уникальных посетителей. На третьем месте в разделе «Новости и СМИ» с результатом 154 тыс. посетителей — ИА «Версия-Саратов», на четвертом — СаратовБизнесКонсалтинг — 128,8 тыс. посетителей. Лидером рейтинга остается ИА «Взгляд-инфо» (283 тыс. уникальных посетителей).

Второе место «КП-Саратов» удерживает вторую позицию уже более десяти месяцев подряд: февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь.

Сайт «КП-Саратов» лидирует в топ-10 самых посещаемых новостных интернет-ресурсов Саратовской области по доле местных читателей — 46%.

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ИСТОЧНИК KP.RU