Саратовские спортсмены выиграли международный турнир по бадминтону

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-02T15:33:17+03:00

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В Португалии 1 декабря завершился международный рейтинговый турнир «XI Portuguese International Junior Championships 2019».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязании приняли участие 180 спортсменов из 16 стран мира.

Так, саратовские бадминтонисты Станислав Проскура и Михаил Шепырев взяли золото в мужском парном разряде, оставив позади соперников из Франции.

В смешанном парном разряде Станислав в паре с Алисой Киронда из Москвы занял третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU