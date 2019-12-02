Саратовские спортсмены выиграли международный турнир по бадминтону
Состязания прошли в Португалии
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В Португалии 1 декабря завершился международный рейтинговый турнир «XI Portuguese International Junior Championships 2019».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязании приняли участие 180 спортсменов из 16 стран мира.
Так, саратовские бадминтонисты Станислав Проскура и Михаил Шепырев взяли золото в мужском парном разряде, оставив позади соперников из Франции.
В смешанном парном разряде Станислав в паре с Алисой Киронда из Москвы занял третье место.
ИСТОЧНИК KP.RU