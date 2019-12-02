Жительница Аткарска «отработает» 66 тыс. рублей долга перед детьми
Гражданка более полугода не платила алименты
Изменить размер текста:
Суд признал 30-летнюю жительницу Аткарска виновной в неуплате алиментов без уважительных причин.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, гражданку уже привлекали к ответственности за это правонарушение, однако она так и не захотела исправиться. Поэтому с марта по сентябрь образовалась новая сумма долга в размере 66 тыс. рублей.
Женщина признала свою вину в зале суда, за что ее отправили на пять месяцев исправительных работ, десятую часть своего заработка она будет отдавать государству.
ИСТОЧНИК KP.RU