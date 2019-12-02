2019-12-02T12:31:43+03:00
Общество

Житель Балашова лишился земли за долги

Приставы изъяли и продали доли в земельных участках
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Житель Балашовского района задолжал 500 тыс. двум знакомым и не возвращал. По решению суда кроме денег мужчина также должен был выделить доли земельных участков из совместной собственности.

- В результате после положенного срока ожидания судебный пристав наложил арест на земельные доли. Когда все сроки на уплату в очередной раз прошли, их отправили на реализацию, — сообщили в УФССП по Саратовской области.

По закону, одними из первых покупателей могли стать те, кому мужчина не возвращал долг. Один из них согласился приобрести земельные доли должника. Полученные средства приставы распределили между взыскателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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