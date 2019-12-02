Отключено отопление в многоэтажках центра Саратова
Ведутся работы на трубопроводе по Большой Горной
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В центре Саратова отключено отопление в нескольких домах.
Как сообщили «КП-Саратов» в информационном портале по вопросам качества горячей воды и отопления, причина — ремонт на трубопроводе по улице Большая Горная, 227/219.
Ориентировочно до восьми вечера не будет отопления в пяти многоэтажках на улицах Большая Горная и Посадского, в районе пересечения с улицей Чапаева.
ИСТОЧНИК KP.RU