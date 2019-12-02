Авария оставила без воды три улицы в Ленинском районе Саратова

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-02T12:05:35+03:00

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В ООО «КВС» сообщили, что до 17:00 сегодня, 2 декабря, будет отключена вода на нескольких улицах в Ленинском районе Саратова.

Специалисты компании работают на ликвидации повреждений по проспекту 50 лет Октября

Из-за этого изменены параметры холодного водоснабжения абонентам проспекта 50 лет Октября, 118–146а (четные номера домов), улицы Гвардейская, 5, 5а, 5Б, 9, 9а, 11, 11а, Молодежного проезда, 3, 5.

ИСТОЧНИК KP.RU