Саратовцы держат в банках 276 млрд рублей

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-02T12:02:52+03:00

Саратовцы все больше денег несут в банки Фото: Валентин ДРУЖИНИН

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Общая сумма вкладов жителей региона в кредитных организациях к 1 октября 2019 года достигла 276 млрд рублей. Объем вкладов саратовцев с начала года увеличился на 3%, а по сравнению с аналогичной датой прошлого года — на 8%. Об этом сообщает Отделение по Саратовской области Волго-Вятского ГУ Банка России.

Саратовцы предпочитают хранить деньги в национальной валюте. Доля рублевых вкладов к началу октября составляла 91%.

- Банковский вклад остается привлекательным инструментом сохранения денежных средств. Ставки по вкладам превышают уровень инфляции, а система страхования вкладов гарантирует возврат средств в сумме до 1,4 млн рублей, — отмечает управляющий Отделением Саратов Екатерина Бирюкова.

На 1 октября 2019 года в Саратовской области действовали шесть региональных банков, одна расчетная небанковская кредитная организация, четыре филиала инорегиональных банков и 514 внутренних структурных подразделений кредитных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU