2019-12-02T10:35:05+03:00
Происшествия

В Саратове будут судить адвоката Аникеева за присвоение миллиона рублей

Он обещал помочь женщине уйти от уголовной ответственности
Екатерина Семенова
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В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в покушении на хищение имущества в особо крупном размере.

По версии следствия, 29 ноября Андрей Аникеев сообщил, что может содействовать освобождению женщины, которая привлечена к уголовной ответственности. За это он попросил миллион рублей якобы для взятки судье.

На самом деле Аникеев присвоил полученные деньги. При этом, получив миллион рублей, он потребовал еще 50 тыс. якобы на возмещение собственных расходов. После этого его задержали сотрудники УФСБ по региону.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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