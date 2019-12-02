Полицейские, забившие насмерть мужчину в Вольске, встретят новый год за решеткой
В Вольске Саратовской области районный суд продлил на один месяц арест двум сержантам полка ППС 21-летнему Юрию Граблину и 22-летнему Александру Гудкову. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть пострадавшего.
Напомним, 26 сентября местные жители обнаружили труп мужчины с повреждениями головы и туловища. Тело лежало на дороге возле городского кладбища.
Как установило следствие, двое полицейских ночью вывезли на кладбище 41-летнего местного жителя Романа Малышева и сильно избили его, а после уехали. Мужчина смог преодолеть несколько сотен метров и скончался на дорожке в посадках.
Ранее, 3 октября, суд по ходатайству следователя СУ СКР назначил полицейским два месяца ареста. Теперь этот срок продлен до 1 января 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU