2019-12-02T10:33:41+03:00
Происшествия

Полицейские, забившие насмерть мужчину в Вольске, встретят новый год за решеткой

Суд продлил им арест еще на месяц
Александр Уриевский
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В Вольске Саратовской области районный суд продлил на один месяц арест двум сержантам полка ППС 21-летнему Юрию Граблину и 22-летнему Александру Гудкову. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть пострадавшего.

Напомним, 26 сентября местные жители обнаружили труп мужчины с повреждениями головы и туловища. Тело лежало на дороге возле городского кладбища.

Как установило следствие, двое полицейских ночью вывезли на кладбище 41-летнего местного жителя Романа Малышева и сильно избили его, а после уехали. Мужчина смог преодолеть несколько сотен метров и скончался на дорожке в посадках.

Ранее, 3 октября, суд по ходатайству следователя СУ СКР назначил полицейским два месяца ареста. Теперь этот срок продлен до 1 января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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