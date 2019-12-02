Саратовцы оказались на 60-м месте в России по уровню зарплат
Саратовская область заняла 60-е место среди регионов России по уровню зарплат.
Соответствующий рейтинг составили «РИА-Новости».
Согласно исследованию, в Саратовской области чистая зарплата среднестатистического работника составляет 22,6 тыс. рублей. Большинство жителей получает 15–34 тыс. рублей.
При этом доля граждан, зарабатывающих больше 100 тыс. рублей в месяц, составляет 1,5%, а ниже 15 тыс. рублей — 24,5%.
Для сравнения, по России средние зарплаты составляют 32,9 тыс. рублей, а большинство граждан получает в месяц 20–52 тыс. рублей.
Самыми высокооплачиваемыми стали жители Чукотского, Ямало-Ненецкого округов и Москвы. Наиболее низкие зарплаты в республиках Дагестан и Кабардино-Балкария.
ИСТОЧНИК KP.RU