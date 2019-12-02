В Саратове 79-летний мужчина сгорел в своем доме

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-02T09:42:48+03:00

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На пожаре в Заводском районе Саратова погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла утром 1 декабря.

На 2-м Совхозном проезде сгорел частный дом. Пожарных вызвали соседи, а после тушения огня на месте найдено тело 79-летнего хозяина.

На трупе обнаружены следы термического поражения.

Эксперты определили, что возгорание началось от электрообогревателя. Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU