2019-12-02T09:40:12+03:00
Общество

Панков: Школьники Синодского хотят видеть в будущем парке возможности для отдыха и занятий спортом

Ольга Симонова
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Школьники села Синодское Воскресенского района откликнулись на инициативу депутата Государственной думы Николая Панкова создать парк рядом с их учебным учреждением. Напомним, в ходе одной из рабочих поездок депутат предложил внести в проект по обустройству школьной территории идеи самих учеников.

В конкурсе участвуют даже младшеклассники. В своем телеграм-канале «Пара слов» и на страницах в «Инстаграм» и «Фейсбук» Николай Панков опубликовал несколько нарисованных ими работ и фотографию пришкольной территории.

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- Не так давно посещал школу на родине героя Василия Клочкова в селе Синодском. Обсуждали благоустройство парка на школьной территории. Попросил школьников поделиться своими идеями о том, каким они хотят видеть будущий парк. Рад, что юные клочковцы с энтузиазмом откликнулись на мою просьбу. Ученики активно присылают мне свои предложения. Идеи креативные, их много, какие-то из них выполнимы, какие-то нет. Объединяет их одно – дети хотят видеть в будущем парке возможности для занятия спортом, наличие зон отдыха. Сейчас, к сожалению, этого всего нет.

Вячеслав Володин неоднократно говорил, что школы и детсады в сельской местности не должны уступать городским. Убежден, что у такой школы и других аналогичных ей должны быть все условия для комфортного обучения и отдыха ребят. Уверен, будущий парк будет местом, где дети смогут играть, заниматься спортом, а жители села проводить свободное время.

На своих страницах в Инстаграме и Фейсбуке поднял вопрос о справедливости финансирования различных школ. Открыт для ваших предложений, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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