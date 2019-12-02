В Балакове рецидивист обокрал стройплощадку

СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-02T09:22:02+03:00

Он утащил 250 метров медного кабеля, проникающий трансформатор и щиты ограждения

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В Балаковском районе полиция вчера, 1 декабря, нашла подозреваемого в краже со стройплощадки.

- Прораб строительной компании обратился в отдел 15 июля и рассказал, что за прошедший вечер и ночь кто-то унес со стройплощадки напротив дома по улице Волжская 250 метров медного кабеля 2х3,5, проникающий трансформатор и два щита ограждения, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и разыскали 46-летнего рецидивиста. Ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU