2019-12-02T09:17:01+03:00
Происшествия

В Энгельсе девушка украла с карты пенсионерки 15 тыс. рублей

Злоумышленницу поймали спустя пять месяцев
Ольга Симонова
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В Энгельсе полиция вчера, 1 декабря, нашла подозреваемую в краже.

- Днем 27 июня 71-летняя женщина сообщила в полицию, что тремя днями ранее кто-то украл из ее квартиры банковскую карту, а после с нее списал 15 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 28-летнюю ранее не судимую девушку. Ей выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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