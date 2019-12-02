В Энгельсе девушка украла с карты пенсионерки 15 тыс. рублей
Злоумышленницу поймали спустя пять месяцев
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В Энгельсе полиция вчера, 1 декабря, нашла подозреваемую в краже.
- Днем 27 июня 71-летняя женщина сообщила в полицию, что тремя днями ранее кто-то украл из ее квартиры банковскую карту, а после с нее списал 15 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 28-летнюю ранее не судимую девушку. Ей выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU