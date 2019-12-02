Радаев пригрозил мэру Саратова прокуратурой и попал в федеральный рейтинг

СЕГОДНЯ 09:15 2019-12-02T09:45:15+03:00

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Очередной рейтинг «Губернаторской повестки» с самыми громкими заявлениями региональных глав на неделе с 25 ноября по 1 декабря составили эксперты фонда «Петербургская политика». Саратовский губернатор Валерий Радаев занял в нем 23 строчку.

Внимание экспертов привлекла жесткая критика со стороны главы региона в адрес мэра Саратова Михаила Исаева. В пятницу в ходе визита на Привокзальную площадь Радаев убедился, что его поручения двухнедельной давности о благоустройстве парковки не выполнены. Это привело в крайнее раздражение губернатора, он высказал Исаеву много неприятных слов и даже заявил, что мэр исчерпал кредит его доверия и пригрозил ему прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU