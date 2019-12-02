2019-12-02T09:45:15+03:00
Политика

Радаев пригрозил мэру Саратова прокуратурой и попал в федеральный рейтинг

Губернатор заявил, что кредит доверия Михаилу Исаеву исчерпан
Поделиться:
Комментарии: comments2
Губернатор предупредил мэра об ответственности. Фото пресс-службы главы регионаГубернатор предупредил мэра об ответственности. Фото пресс-службы главы региона
Изменить размер текста:

Очередной рейтинг «Губернаторской повестки» с самыми громкими заявлениями региональных глав на неделе с 25 ноября по 1 декабря составили эксперты фонда «Петербургская политика». Саратовский губернатор Валерий Радаев занял в нем 23 строчку.

Внимание экспертов привлекла жесткая критика со стороны главы региона в адрес мэра Саратова Михаила Исаева. В пятницу в ходе визита на Привокзальную площадь Радаев убедился, что его поручения двухнедельной давности о благоустройстве парковки не выполнены. Это привело в крайнее раздражение губернатора, он высказал Исаеву много неприятных слов и даже заявил, что мэр исчерпал кредит его доверия и пригрозил ему прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовцы держат в банках 276 млрд рублей
Начальник полиции Саратова ответит на вопросы жителей
В Заводском районе «Калина» сбила женщину
Саратовские перевозчики готовятся к уходу с рынка из-за оказываемого на них давления
В Саратове будут судить адвоката Аникеева за присвоение миллиона рублей
Полицейские, забившие насмерть мужчину в Вольске, встретят новый год за решеткой
В Саратове 79-летний мужчина сгорел в своем доме
Саратовцы оказались на 60-м месте в России по уровню зарплат
Панков: Школьники Синодского хотят видеть в будущем парке возможности для отдыха и занятий спортом
У женщины в кафе Саратова безработный украл банковскую карту
В Балакове рецидивист обокрал стройплощадку
В Энгельсе девушка украла с карты пенсионерки 15 тыс. рублей
На пожаре в Балакове погибла 78-летняя женщина
В Саратовской области застреливший мужчину сторож приговорен к 11 годам
Полиция проверяет нападение бойцовской собаки на женщину с ребенком в Саратове
Бывший завотделением больницы в Балашове получил условный срок за взятки от родственников психбольных
Дороги Саратова покрыты льдом: многочисленные аварии заблокировали движение
В Саратове бойцовская собака напала в магазине на мать с ребенком