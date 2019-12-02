В Саратовской области застреливший мужчину сторож приговорен к 11 годам
В Саратовской области осудили 51-летнего жителя Романовского района. Его признали виновным в убийстве.
- Преступление произошло 3 августа 2019 года. 32-летний мужчина в компании троих приятелей отдыхали на берегу пруда в селе Осиновка. К ним присоединился сторож водоема. Парни попросили у него разрешения на рыбалку. Тот сначала согласился, а потом передумал. Это разозлило отдыхающих, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Сторож, однако, принял возмущения за критику в свой адрес, обиделся, взял ружье и выстрелил в грудь и голову 32-летнему мужчине. Тот скончался на месте.
Вскоре убийца сам пришел с повинной в полицию. Суд отправил его на 11 лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU