2019-12-02T09:09:08+03:00
Происшествия

В Саратовской области застреливший мужчину сторож приговорен к 11 годам

Убийца сам явился в полицию
Ольга Симонова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратовской области осудили 51-летнего жителя Романовского района. Его признали виновным в убийстве.

- Преступление произошло 3 августа 2019 года. 32-летний мужчина в компании троих приятелей отдыхали на берегу пруда в селе Осиновка. К ним присоединился сторож водоема. Парни попросили у него разрешения на рыбалку. Тот сначала согласился, а потом передумал. Это разозлило отдыхающих, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Сторож, однако, принял возмущения за критику в свой адрес, обиделся, взял ружье и выстрелил в грудь и голову 32-летнему мужчине. Тот скончался на месте.

Вскоре убийца сам пришел с повинной в полицию. Суд отправил его на 11 лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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