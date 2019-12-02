Бывший завотделением больницы в Балашове получил условный срок за взятки от родственников психбольных

СЕГОДНЯ 08:45 2019-12-02T08:52:59+03:00

Мужчина брал деньги за содержание пациентов в спецучреждении

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В Балашове Саратовской области вынесен приговор бывшему заведующему отделением местной больницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признан виновным в получении взятки.

Установлено, что заведующий с января 2016 по август 2018 года ежемесячно получал по 4,5 тыс. рублей от жительницы Балашова. За эти деньги он продлевал пребывание ее психически больного брата в спецучреждении.

Общая сумма взятки за все время превысила 148 тыс. рублей.

Аналогично завотделением получал деньги от родственников других пациентов. Фигурируют сумму 30, 39 и 50 тыс. рублей.

В суде мужчина полностью признал вину. Он был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU