Бывший завотделением больницы в Балашове получил условный срок за взятки от родственников психбольных
В Балашове Саратовской области вынесен приговор бывшему заведующему отделением местной больницы.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, он признан виновным в получении взятки.
Установлено, что заведующий с января 2016 по август 2018 года ежемесячно получал по 4,5 тыс. рублей от жительницы Балашова. За эти деньги он продлевал пребывание ее психически больного брата в спецучреждении.
Общая сумма взятки за все время превысила 148 тыс. рублей.
Аналогично завотделением получал деньги от родственников других пациентов. Фигурируют сумму 30, 39 и 50 тыс. рублей.
В суде мужчина полностью признал вину. Он был приговорен к двум годам лишения свободы условно.
ИСТОЧНИК KP.RU